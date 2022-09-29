新北市65歲以上長輩人數已經突破66萬人，老年人口全台之冠，平均每月增加近3000名老人，為幫助托老中心的樂齡者能夠有效強化健康，新北市政府以板橋「新保枋橋日照中心」作為健康實證試辦場域，透過智能化地墊，導入AI智慧科技協助評估樂齡族早期發覺肌少症，讓長者降低肌少症風險，提早掌握肌力不流失，降低跌倒機率發生。

新北市研考會與工研院攜手合作，將AI智慧系統先進技術引進老人日照中心，提供智能化地墊進行測試，將可以蒐集日照中心樂齡者的步態資訊，並利用AI自動辨識樂齡者行經智慧地墊時的走路步伐大小、身體的平衡感，除可用來評估長者的腿部肌肉狀態外，並可作為該日托中心針對不同長者提供的強化項目，判斷健康促進成效指標並減少照管師工作量負荷，未來更可以作為年長者跌倒風險的篩檢評估。

資訊中心主任陳富添表示，這次作為試辦驗證場域的新保枋橋日照中心，是由新北市府特約的公共托老中心，致力打造長者幸福感為主要目標。而肌少症是老年失能的重要關鍵，年長者若能早期發現肌少症並給予適當治療，將可減少老人跌倒機率，甚至避免造成失能、生活品質下降。新北市政府期望透過公私協力方式，透過智慧科技，共同提供樂齡者全方位健康照顧，讓長者能夠在地養老，以幸福、快樂、活力度過每一天。