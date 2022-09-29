89歲資深藝人素珠阿姨（本名吳素珠）淡出螢光幕多年，上一次公開亮相是在2018年周遊世紀婚禮時，她當時身形消瘦不少還拄著拐杖，讓網友相當憂心，今(29日)她在臉書久違曝近況，氣色極佳讓眾人都驚呼不已。

素珠阿姨近年來淡出螢光幕前，僅偶爾透過臉書和粉絲分享近況，上一次發文已是1月30日，她時隔8個月再次更新動態，寫下：「老娘好久沒有上臉書了，跟大家問好，哈哈」，並附上一張近照。

只見她穿著花襯衫、戴著草帽，霸氣坐在椅子上，氣色看起來極佳，讓網友看了都紛紛留言表示「素珠阿姨，好久不見，依然美麗」、「阿姨看見您氣色好很開心」、「看到妳精神飽滿的樣子，大家都很高興」、「阿姨依然是神采奕奕」。

其實，素珠阿姨2018年擔任周遊世紀婚禮的伴娘時，暴瘦拄著拐杖、走路有些跛，讓人相當擔心她的身體狀況，而今年中秋節也傳出她沒現身中華民國關懷演藝人員基金會，外界推測應該是腳不舒服才沒到場。不過如今看到素珠阿姨精神飽滿的模樣，也讓粉絲都相當欣慰。