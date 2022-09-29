石雋在《大俠胡金銓》中重返當年電影拍攝地。（華映提供）

徐楓以《俠女》成為銀幕女俠的代表人物。（華映提供）

知名導演林靖傑執導紀錄片《大俠胡金銓》，是電影大師胡金銓首次正式的紀錄電影。胡金銓是華人影壇最早享譽世界的電影大導演之一，也是首位於坎城影展獲獎的華位影人，他的作品不但開創了武俠電影的獨特風格，李安、徐克、王童及吳宇森等導演的作品都受其影響。紀錄片整理了胡金銓導演生涯龐大的作品資料和他一生顛沛起伏的人生故事，繼台北電影獎入圍之後，入圍了金馬獎最佳紀錄片及入選溫哥華國際電影節，好評不斷。

第1部曲命名為「先知曾經來過」，可以見到胡金銓導演對電影有著獨特的洞見和想法，像是他並不迷信用大明星的演員，和他合作過的巨星徐楓和石雋，都是他從街頭發掘而來。最有名的便是找到石雋演出，因為胡金銓見他像古人的模樣，一路追著說服他加入《龍門客棧》的演出，2人延續了40多年的師徒之情，石雋也成為知名的銀幕儒俠。而徐楓以《俠女》成為銀幕女俠的代表人物，冷峻眼神成為她的招牌表情。2人都是以素人身份被胡金銓相中，一躍成為銀幕巨星，也證明胡金銓的慧眼。

國際動作巨星洪金寶也在剛出道時，便和胡金銓的電影中演出，從龍套開始，漸漸戲份越來越吃重，他回憶起和胡金銓拍戲，導演對畫面要求度極高，他記得在演出《忠烈圖》時，被要求要從高處跳海，他來來回回跳了好多次，最後發現導演竟是採用拍攝他影子往下墜的畫面，讓他笑說：「胡導演可以早點告訴我只是拍我的影子！我真的次次用盡全力啊。」

胡金銓導演不只動作場面要求高，就連道具背景都有完美要求，從香港來台灣發展，拍攝《龍門客棧》，他對電影中的美術、道具甚至演員造型用的飾品，都追求完美，甚至他會親手製作，王童導演回憶當時剛入行，一有空就會去看胡金銓如何製作場景道具，可以看上一整天。林福地導演也記得看著胡金銓一根一根將場景的柱子磨花做舊，不放過任何的小細節。

《大俠胡金銓》「第一部曲：先知曾經來過」將於10月21日上映、「第二部曲：斷腸人在天涯」將於10月28日上映。