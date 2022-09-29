高市議員童燕珍28日赴議會總質詢，提到日前高市府教育局機要人員涉嫌違反行政中立，到高雄市幼教協會要求籌組陳其邁後援會，對此，高雄市長陳其邁答詢時表示自己並不清楚。幼教協會理事長劉秋芳29日現身說法指出，陳其邁平常都漠視她們，竟然還在選前要求成立後援會，覺得相當誇張。國民黨高雄市長參選人柯志恩則表示，市府應該嚴守行政中立。

柯志恩29日舉辦生育津貼補助政見發表會，童燕珍、劉秋芳也陪同出席，談到市府機要人員要求高市幼教協會籌組陳其邁後援會一事，童燕珍表示，這是非常奇怪的現象，陳其邁一直強調行政中立，可是卻傳出此事，顯然違反行政中立。

劉秋芳指出，上周市府機要到協會了解幼教現況，但雙方談完業務工作後，教育局機要竟然向她提出「是不是方便理事長幫我們成立一個幼教界的市長後援會？」那時候聽到就覺得，她們從頭到尾都保持中立，只在意誰願意為大家做事及誰關心她們。

隨後，劉秋芳很坦白告訴那位機要祕書「因為陳其邁沒有讓我感受到在關心幼教，所以會斟酌考慮一下」，她指出，前市長陳菊和謝長廷有時都還會邀約她們座談，詢問需要什麼協助，但陳其邁執政到現在都對她們相當冷漠，甚至有時想跟市長討論事情，卻都沒有得到回應。

柯志恩則強調，市府必須嚴守行政中立，隨著選情日益逼近，執政者當然有資源上的優勢，但選舉應該公平的競爭，市府也必須嚴守行政中立，這是任何現任執政者應該確實要求自己及團隊的事情，選民會睜大眼睛檢視。