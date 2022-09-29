國防部近日向立法院提交的《2022年中共軍力報告書》中稱，大陸「嚴重威脅台灣國防安全及台海地區和平穩定」，利用演習模擬阻止外國軍隊在發生戰爭時向台灣提供援助。此外，台灣2023年度國防預算將大幅增加13.9％。大陸國防部發言人譚克非今天（29日）在例行記者會中表示，台獨勢力「以武謀獨」一日不止、大陸的軍事反制一刻不停。

譚克非表示，有關報告刻意渲染所謂「大陸軍事威脅」，混淆是非曲直，升高兩岸緊張對立，是極不負責任的。台灣是中國領土的一部分。「台獨」分裂勢力及其活動始終是祖國統一的最大障礙、民族復興的嚴重隱患。

譚克非強調，解放軍在中國台灣島附近海空域開展軍事演訓活動，就是針對「台獨」分裂勢力持續挑釁作出的正當必要反應，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，任何人都無權說三道四。

譚克非指出，民進黨當局歪曲否認「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，這是造成當前台海局勢緊張動蕩的根源。「不去慶父，魯難未已」。「台獨」不根除，台海無寧日。

「不去慶父，魯難未已」出自《左傳·閔公元年》，意思是「不殺掉慶父，魯國的災難不會停止」，比喻不清除製造內亂的罪魁禍首，就得不到安寧。

譚克非強調，中國人民解放軍維護國家主權和領土完整的決心意志堅定不移，民進黨當局和「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的行徑一日不止，大陸的軍事反制行動就一刻不停。