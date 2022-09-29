中文字博大精深，許多字都有其他同音義的字能通用，不過許多家長都有感，發現小孩現在所學的和自己小時候老師教的出現差異，類似問題引起不少爭議！近日有名網友翻閱孩子的國文課本，發現課文中的使用「澈底」一詞，讓他十分困惑！表示自己一直以來都是使用「徹底」，好奇詢問哪個才是正確的。

該名家長在臉書「爆廢公社公開版」貼出孩子的國文課本裡的一段課文，內容是「比別的山綠得還要深些，綠得還要濃些，綠得還要澈底些」，讓原PO困惑表示「我記得小時候是學『徹底』，小朋友現在教『澈底』，到底？」。

貼文曝光後引起廣大家長們反應，「他用他的澈底，我用我的徹底」、「現在跟我們小時候，學的都不一樣了」、「什麼時候改成澈底的！」、「徹底+1，7年級後段班，不過我就等我女兒上學時再來看了」、「改成這樣？我之前還以為是電視劇打錯」。

內行人解答兩者都通用。(示意圖/翻攝自達志影像)

不過也有知情網友給出解答，「兩者通用阿」、「以字義來說，的確水部的澈比較合宜」、「澈底在清朝時就有了，老殘遊記第十七回就有了，另外文言文也常出現澈底，台灣官方公文只用澈底，而民間一般都用徹底」、「少用不等於錯誤」；而根據教育部《重編國語辭典修訂本》的解釋，該詞出於《老殘遊記》第一七回：「我已澈底想過，只有不管的一法」，而「澈底」釋義是「完全、貫通到底」也能通「徹底」。