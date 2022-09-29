殲-20戰機低速展現卓越機動性

網路上出現的15秒短片顯示，解放軍的殲-20戰機以低速展現複雜的機動性，可能意味這款5代戰機終於獲得推力向量力。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）29日報導，短片顯示，殲-20就在轉彎，並機頭向上滑翔後，緊接著垂直爬升。長久以來，中國一直在為渦扇-10C發動機開發推力向量控制技術，好讓它的性能接近美國的F-22戰機。

而推力向量控制技術可以讓殲-20像F-22，或是俄羅斯的蘇（Su）-30、Su-35、米格（MiG）-35和Su-57般，能靠並排和上下傾斜排氣噴嘴，來改變發動機推力的方向。而飛行員借助相關技術，能徹底發揮戰機的機動性能。

長久以來，中國一直想為殲-20裝備渦扇-15發動機，以和美國F-22的普惠（Pratt & Whitney）F-119發動機一較高下。然而，由於新冠疫情影響，打斷了測試和開發進程，據悉渦扇-15的推力可達177.93 kN。

儘管最現代的俄製戰機已有推力向量控制技術，中國還是新手，但最先進的西方戰機並未使用推力向量發動機。例如，F-35就缺乏推力向量能力。由於西方設計師發現，靠推力向量發揮機動力，就速度和高度來說，會迅速消耗戰機的能量，讓它處在低能量狀態，很容易受到接踵而來的攻擊。

相對的，美國空戰信條著重的是讓戰機維持高能量狀態，以進行隱形和超視距飛彈攻擊。也因此，美國設計人員決定，要放棄推力向量能力，以採用其他能在現代空戰中發揮更重要角色的系統或戰力，如光電/紅外線感測器，電戰支援感測器和干擾器等。