南投縣環保局在南投市清潔隊，試辦熱裂解處理垃圾。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱強調，縣府尋求各種方式希望解決垃圾問題。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣環保局在南投市清潔隊，試辦熱裂解處理垃圾計畫。縣議員賴燕雪等人，質疑得標廠商不具專業背景與處理技術，造成市區入夜臭氣瀰漫；縣長林明溱則表示，試辦計畫依法公開招標，成果報告將於11月出爐，屆時再評估可行性。

縣議員賴燕雪、陳翰立等人，在縣政總質詢時，質疑縣府試辦熱裂解垃圾處理的成效；南投縣長參選人蔡培慧競選總部發言人陳紀衡、縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢也到清潔隊，批評林明溱、許淑華宣傳的「家戶垃圾去化試驗」是欺騙縣民，導致南投市晚上臭氣沖天，讓市民十分無奈。

陳紀衡等人指出，該試驗計畫標案，僅有1家「高創環能有限公司」投標，且該公司去年才成立，營業項目從開始的「人力派遣業」，陸續新增其他營業項目，沒有任何垃圾處理的技術與經驗，為何能夠得標？

林明溱表示，縣府不斷尋求各種方式，解決垃圾堆置問題，除了協調外縣市協助焚化，也在南投市試辦熱裂解垃圾處理方式，那是全國首度使用電漿高熱方式處理垃圾，從新加坡引進機器，將垃圾先行分類後，將可燃的廢棄物高溫電解，產生的氣體冷卻後還能發電，過程中味道及廢氣也非常少；試辦計畫為期3個月，目前還在實驗階段，等成果報告出爐後，再檢視垃圾處理成效及後續可行性。

南投市清潔隊長林富紳表示，試辦熱裂解的業者，晚上8點就離開清潔隊，現場沒有運作，因此，市區的臭味，應該是入夜後風從山上往下吹，將堆置垃圾的味道吹進市區所致。