觀光旅遊團出入境禁令將於10月13日解除，新加坡旅遊局宣布攜手洲際酒店集團（IHG）酷航、台灣潮流雞尾酒品牌WAT，推出重新想像旅行的「星」體驗系列活動，藉由飲食、住宿與飛行體驗，介紹全新旅遊景點及城市玩法，積極爭取疫後觀光旅遊復甦商機。

新加坡目前完整接種疫苗人口逾93％、第三劑施打人數高達80％。防疫措施自8月29日大幅放寬，完整接種旅客可免隔離入境、不需提供任檢測證明，未完整接種疫苗旅客則只需出示48小時內陰性檢測證明、並購買停留星國期間的旅遊保險，即可直接入境自由活動。

新旅局在疫情期間推出「即刻隨心所往，心想獅城」（SingapoReimagine）的品牌復甦策略，從最初的重新想像「安全」、「科技」、「城市與自然」等擴展至「產品和體驗」。隨著台灣邊境開放在即，新旅局針對台灣市場推出美食、遊戲和輕旅行型態一系列活動。

新旅局10月在台北晶華、高雄洲際及英迪格3家酒店推出600家「新加坡AR主題房」，台中公園、逢甲、嘉義智選假日及台南大員皇冠假日、高雄愛河智選假日等5家酒店則推出「新加坡美食月」活動，住宿及用餐均有機會獲得酷航台北－新加坡雙人來回機票。

其次，新旅局攜手台灣潮流雞尾酒品牌WAT，以新加坡特有口味調製出新加坡司令（Singapore Sling）、可可口味和蝶豆花3款雞尾酒。同時，亦攜手芒果遊戲推出實境遊戲「星夢奇航」結合線上與線下體驗，讓台灣消費者先深入認識文化多元的創意獅城。

同時，新旅局將攜手台北在地知名市集品牌「有趣市集」和多家星國料理夥伴，10月8日於南港瓶蓋工廠打造戶外主題市集「饕星饕沸 加味坡棒」（2022 SG Foodie Day），邀請消費者一起體驗新加坡道地美食。

而因疫情睽違2年的新加坡F1大獎賽，將於30日起連3天重磅回歸，新旅局將於10月2日在The Brass Monkey 銅猴子復興店舉辦賽程直播。在台營運滿10周年的酷航亦宣布，自10月底冬季航班起加大力度飛航台北－新加坡航點，由目前每周7班增至18班。

新旅局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示，新旅局為許久不見的大家繪製出全新旅遊面貌，邀請台灣旅客以文化潮遊、綠意美學及創新科技等多元面向的重新想像旅遊，期待能邀請更多台灣旅客再次來到新加坡旅遊。

酷航台灣區總經理李育修表示，很高興能有機會攜手新旅局，獨家贊助「星」體驗這樣玩活動。酷航重視台灣市場，並持續深耕台星航線，下半年冬季航班每周增加至18班，代表公司非常看好台灣疫後旅遊市場，期待下半年旅客搭乘酷航有更多「星」體驗。