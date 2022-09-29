新華社29日報導，第77屆聯合國大會主席克勒希美東時間28日在中國常駐聯合國代表團舉辦的慶祝中華人民共和國成立73周年線上活動中致詞說，中國一直是聯合國事業的堅強後盾，在應對氣候變化、維和等領域發揮著重要作用。

克勒希祝賀中國發展取得巨大成就。他表示，作為擁有悠久歷史的文明古國、聯合國創始會員國和安理會常任理事國，中國一直是聯合國事業的堅強後盾，在應對氣候變化、維和等領域發揮著重要作用。中方提出的全球發展倡議有助於加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

聯合國祕書長辦公室主任拉特雷代表祕書長古特雷斯致詞說，中國是聯合國事業的重要支柱和推動國際合作的關鍵力量。聯合國高度重視中國的地位和作用，讚賞中國對聯合國所作巨大貢獻。相信中方將繼續堅定維護多邊主義，支持聯合國發揮更大作用，為國際社會團結應對全球挑戰作出更大貢獻。

聯合國高官、100多國常駐聯合國代表和高級外交官、國際媒體駐聯合國記者及各界友好人士近200人通過視訊連線方式參加活動。