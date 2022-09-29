台積電慈善基金會董事長張淑芬(中)、奇美食品董事長宋光夫(右)開心品嘗學生的手藝。(曹婷婷攝)

市長黃偉哲(中)、台積電慈善基金會董事長張淑芬(右七)、奇美食品董事長宋光夫(左七) 一起見證學生今天完成的麵包成品。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天下午出席由台積電慈善基金會與奇美食品合辦「in台南 積幸福」奇美食品烘焙技職培力發表會，與台積電慈善基金會董事長張淑芬同框，見證企業出錢出力培育偏鄉技職人才，張淑芬期許南市府未來能找更多企業共襄盛舉，黃偉哲則頻頻點頭，同時也感謝企業有愛，讓善的循環延續。

台積電慈善基金會從2年前開始號召企業用技術創造機會、給孩子一技之長並幫他們找到工作，由基金會出錢找師資、支付材料、學習費用等。全台第5場媒合企業與技職學校活動，於今天走進台南市，由奇美食品提供育德工家18學生參與實習，學生於奇美食品觀光工廠進行烘焙任務、實務操作及銷售技巧等，最終將由主廚、人資等評審團隊，擇優留用，並安排至相關部門服務，「畢業即就業」。

台積電慈善基金會董事長張淑芬說，有感於很多小孩未必喜歡讀書，出社會謀生成為一大考驗，因此，媒合企業拿出技術，幫忙這些學生擁有一技之長。她感謝奇美食品董事長宋光夫，一得知台積電媒合企業提供技職學生就業機會，二話不說響應。

張淑芬說，透過培力計畫，讓學生在升學之外也能開啟另一扇窗，一出社會就有賺錢能力，不必離開家鄉、家庭，把愛留在家鄉。她也說，今天是一個起步，相信眾人的理念持續下去，將能幫助很多學生。

宋光夫說，今天是一個開始，未來也會持續幫助學生了解踏入社會該做什麼？學生就是要有這些歷練跟嘗過辛苦，也該學會如何面對職場人事物，而不是一畢業踏入社會，卻感到適應不良。

育德工家校長張榮修表示，早年，技職生畢業就得去企業實習，實習表現成績不錯，就能獲得企業留用，今天就是回歸50年前好的技職鏈結。他說，早期台灣淹腳目也是因為五專、技職生一畢業就投入職場，但目前很多技職生走升學路，中層技術人員流失，因此，很感謝台積電、奇美食品提供媒合機會，重新鏈結技職學校跟企業，提供學生就業。

奇美食品今天派出專業主廚指導學生製作檸檬吐司及紅豆麵包，學生需於指定時間內完成一定數量麵包。此外，對餐飲服務有興趣的學生，則由奇美食品幸福工廠餐廳及咖啡廳店長，安排店內實務操作及銷售技巧練習，從中評估學生抗壓能力、工作態度等，並將擇優留用合適人選。