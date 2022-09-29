電動車市占率逐步增加的同時，如何處理電動車火災無疑是未來消防人員的一大難題，尤其電動車火災有容易觸電、復燃、產生有毒氣體、腐蝕性液體外漏等特性，新竹縣消防局特別於29日下午舉辦電動車火災搶救演練，實際操練3項包括使用緊急插頭斷電、滅火毯搭配底盤冷卻器以及用擋水板蓄水防止鋰電池復燃等方式，依序並有效滅火。

經國家發展委員會估算，至2030年，台灣電動車掛牌數有望突破100萬輛，不過針對電動車起火後較難滅火，新竹縣消防局自辦相關演練，逐項展示新竹縣消防局今年度新購置的各項電動車搶救器材，如滅火毯、底盤冷卻器、緊急插頭及擋水板等。

消防局指出，電動車火災有容易觸電、復燃、產生有毒氣體、腐蝕性液體外漏等特性，且研究指出需使用75公噸以上的水量才足以初步滅火。目前國外處理電動車火災大多打造大型水槽車，將燃燒車輛直接夾入水槽內靜置冷卻滅火。但此方式所需使用的空間大、水量多，而國內道路空間有限，無法符合實際救災需求。對此新竹縣消防局想出輕質擋水板，單人即可輕鬆搬運，並能大幅降低車輛冷卻所使用的水量，對於消防人員在車輛火災搶救流程上無疑是一大躍進。

此次電動車火災搶救演練中，為增加演練真實性，演練模擬電動車火災容易熱失控的特性，消防人員使用緊急插頭，可視車款型號更換不同款式的公接頭由電動車充電孔插入，即可第一時間為電動車斷電，確認斷電後，才以大量噴水防護。

為侷限電動車火勢影響範圍並限制外部氧氣供給燃燒，消防人員以滅火毯覆蓋車輛，同時將底盤冷卻器插入車輛下方，直接噴水冷卻位於底盤的鋰電池，以底面冷卻、全面窒息的方式，有效控制火勢。

待火勢撲滅後，為防止電動車復燃，消防人員會再以擋水板將車輛包圍後向內灌水，即可在現場快速建立小型蓄水池，將電動車靜置其中，防止鋰電池復燃。