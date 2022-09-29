基隆市政府斥資7億多元興建基隆城際轉運站，原訂2021年7月完工，但至今未有下文，議員莊敬聖29日質詢批，市府不斷跳票，要求交代清楚。對此，基隆市長林右昌回應，近2年碰上疫情缺工缺料，導致許多工程延宕，現已進入收尾階段，預計10月竣工。

莊敬聖表示，城際轉運站2019年動工，起初觀光及城市行銷處長曾姿雯還說，工程進度領先將提早完工，但2021年底卻改口2022年2月底前完工，今年3月市政考察時又改4月，甚至在定期會業務報告時，追加5000多萬元預算，市府屢次跳票、修改完工日期，究竟何時才能竣工，要求說明。

對此，基隆市長林右昌回應，工程已進入最後階段，預計10月竣工，這2年受疫情影響，缺工、缺料、物價上漲等問題嚴重，全國有多項工程延宕，但市府和廠商仍盡全力推動，他和副市長林永發、曾姿雯日前也親自到場確認最後進度，後續還有許多報驗程序要進行，消防、都發皆已規畫使用執照申請作業。

基隆市政府為改善基隆火車站區域的人車交通動線、公共運輸環境及城市景觀意象，在火車站南、北站間鐵道上新建基隆轉運站，並整合站點周邊交通，由基隆市政府觀光及城市行銷處負責招商發包，工程包括，興建轉運站、大頂棚、市公車亭、景觀廣場等。

基隆城際轉運站2019年6月8日開工，斥資約7億4000萬元，完工後將委託民間進駐營運管理，市府已辦理公開招標採購作業，目前得標廠商正提出營運計畫，待轉運站完工、內部裝修工作整備後，正式對外營運服務。