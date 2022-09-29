中橫公路77K靈甫橋路段發生大規模坍方，一大塊岩壁無預警崩落，圖為崩落前。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

中橫公路77K靈甫橋路段發生大規模坍方，一大塊岩壁無預警崩落，圖為崩落後。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

中橫公路77K靈甫橋路段落石不斷，預計持續清坍至10月底。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

台8線中橫公路77K靈甫橋路段，9月初受豪雨及地震影響，邊坡大小落石不斷，1個月以來，坍方面積擴增2000平方公尺，目前達7000多平方公尺。谷關工務段表示，28日傍晚5、6公尺高的岩壁突然崩塌，交通再度中斷，幸未造成傷亡；經搶修後，29日已恢復3時段機動通行。

台8線中橫公路77K靈甫橋路段長期無預警崩塌，造成梨山居民通行不便，谷關工務段派員積極搶修，但崩積層大小落石仍不斷，每天都有300至500立方公尺的土堆，目前機器均長期進駐進行清坍工作。

谷關工務段長張裕閔指出，靈甫橋段原本就有災情，崩塌面積約5000多平方公尺，不料，9月初先遇豪雨，接著地震又來襲，已擴大至7000多平方公尺，1個月以來，崩塌面積足足增加2000多平方公尺。

28日下午3時許，現場人員發現邊坡有異樣，現場隨即進行封閉，緊接著5、6公尺高的岩壁突然崩落，令人怵目驚心，交通也再度受阻，造成梨山居民無法返家，幸未有人傷亡。一夜之間，崩落土石達1200立方公尺，經搶修後，昨日上午已恢復通行。

谷關工務段指出，77K邊坡無預警落石影響通行，造成鄉親不便，為加速清運速度，以及配合便道通行班次，目前規畫3個核心時段機動通行，包括6時30分至9時、11時30分至14時、16時至18時，非核心時段只有緊急勤務才會放行。

另外，坍方清運預計持續至10月底，如果進度順利，會再檢討管制通行方式，將以居民安全為第一考量。