臺灣具有豐富的山林景觀與資源，為鼓勵國人參與登山健行運動，教育部體育署續行推動「111年全國登山日」系列活動，將於111年10月1日全國登山日當天與中華民國山岳協會及中華民國健行登山會合作辦理北、中、南主場活動，總計逾8,000人共襄盛舉，並鼓勵民眾走向戶外，認識我們美麗的國土面貌，讓全國登山日引領國人共享登山健行樂趣，教育部體育署林騰蛟代理署長也將出席北場活動，與民眾一齊享受大自然的美好風光。

今(111)年全國登山日主場活動分別於臺北市、彰化縣及高雄市舉辦，北部及南部主場活動由中華民國山岳協會主辦，北部主場活動規劃於臺北市四獸山步道舉行，共4條路線可供選擇，最後於臺北市永春高中集結辦理大會活動；南部主場活動規劃於阿公店水庫步道及小崗山之眼步道舉行，並於高雄市阿公店水庫管理處入口廣場集結辦理大會活動。中部主場活動由中華民國健行登山會主辦，路線分為健腳組及親子組，規劃於參山國家風景區辦理，並於田中鎮鼓山寺前廣場集結辦理大會活動，北、中、南主場活動同步啟動，號召民眾呼朋引伴一同參與，讓登山健行成為共同的美好回憶。

教育部體育署為鼓勵更多國民走進山林，建立多元的運動型態，本年度全國登山日系列活動已先行於8月間啟動「登山我在行」和「全民樂健行」兩大全民和親子主題線上登山活動。今年活動路線除了暨有的小百岳外，更與內政部營建署、農委會林務局、行政院客家委員會和新北市觀旅局合作，推廣各具特色的登山行程或活動，民眾可以選擇喜歡的路線自主安排行程，完成任務還可參加抽獎。此外，體育署也和全國民間社團和登山隊合作，辦理250場實體登山活動，以及近20場免費登山安全講座，希望能讓更多人走進山林、學習山野知識技能。10月份還有全國登山研討會及全國登山社團大會師等大型活動，串聯產、官、學界，共同為提升國內登山環境品質而努力。

全國登山日系列活動串聯產業界一同參與，今年有MERRELL、VIVA萬歲牌、登山友等超過20個品牌及商家一同贊助響應，鼓勵大眾走出戶外，鍛鍊自我，並宣導及提升登山安全觀念。欲了解活動詳情，可上網搜尋「111全國登山日」，歡迎全民一起邁出步伐，挑戰自我、樂在山林。