台南市蘇姓男子年輕時不學好，27歲的人生超過10年都在牢裡蹲苦窯，前年刑滿出獄，近日又向台南市區酒吧連鎖店周姓老闆強索保護費，遭對方揶揄，一怒之下連續2度開槍洩憤，台南市警方28日將他逮捕，台南地方法院29日以有反覆實施恐嚇犯行之虞裁定羈押。

周男在台南市經營數家夜店與快炒店，蘇男日前以「插股」為由，打算強索保護費，周男陣營並非無實力，反在網路上訕笑對方「憑什麼？」引起蘇男不爽，26日凌晨在南區先對周男的小弟座車開9槍，28日凌晨再到東區對周男海產店開1槍並丟震撼彈示威，他心知警方26日之後已在查緝，在東區開槍後直接報警投案。

警方依照槍砲、恐嚇、毀損等罪嫌將蘇男移送法辦，警方查知他其實家境不錯，母親經營展覽布置工廠，他卻不學好，自年輕時就有吸毒、槍砲多項前科，大半生都在監獄度過，2年前出獄後，以為自己「愈關愈大尾」，才無厘頭強索保護費。

蘇男並無雄厚道上背景，獨自1人毫無計畫的耍狠唬不倒周男，反而引來警方，又得再度入獄。

台南地院表示，蘇男涉槍砲與危害安全犯罪嫌重大，犯案第一時間藏匿且有逃亡計畫，涉案槍枝恐有共犯未到案，案情釐清前仍有勾串之虞，連續2度開槍洩憤，恐有再次開槍可能，認被告有反覆實施恐嚇犯行之虞，因上訴理由，全案裁定蘇男羈押，除蘇母可接見通信，其餘皆禁見。