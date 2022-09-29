29日，恆生指數早盤一度反彈378點至17,629點，但午盤賣壓出籠並下跌至17,046點，最後收在17,165.87點，下跌85.01點或0.49%，創11年新低。國企指數6,000點關卡也是得而復失，收5,912.25點，跌46.37點或0.78%。

大型科網股漲跌不一，小米收跌4.8%，網易跌2.1%，騰訊翻黑下跌1.2%，不過，美團漲0.8%，京東漲0.5%，阿里巴巴也漲2.9%。

金融族群普遍走低，匯豐反彈1%，渣打漲0.3%，中國平安保險跌1.6%，友邦保險、香港交易所以及工商銀行均跌1.4%，建設銀行跌0.9%，招商銀行也跌0.5%。

內地房產股尚未止跌，碧桂園大跌11.6%再破新低，龍湖集團以及碧桂園服務各跌7.5%與7.2%，中國海外以及華潤置地各跌2.6%與2.4%。至於28日重挫的旭輝控股盤中一度爆跌26%，收盤時跌幅縮至16.2%。