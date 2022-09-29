隨著我國人口結構及社會環境變化，信託業務亦須因應社會經濟發展情形及滿足客戶不同階段人生需求予以調整，金管會於信託2.0第二階段計畫提出「安養信託」、「員工福利信託」、「預售屋機制」三大核心目標」，以持續鼓勵及推動信託業發展與時俱進之信託服務。

「安養信託」因應高齡化社會及失智者財產保護的信託服務，因近年來高齡人口快速增加，失智症已成為日趨嚴重的全球公共衛生問題，金管會除將持續推動高齡者所需之信託服務外，也將如何透過信託機制提升失智者之經濟安全保障及相關協助措施，列為信託2.0第二階段計畫之核心目標，以協助強化失智者之財產安全，及滿足失智者未來經濟需求。

「員工福利信託」支援企業員工退休準備的信託服務：隨著我國即將邁入超高齡社會，為協助國人累積未來財富及退休理財規劃，信託2.0第二階段計畫將擴大推廣企業辦理員工福利信託，作為加強員工未來退休準備的第三支柱。

「預售屋機制」協助保障購屋民眾權益的信託服務，用於提升民眾購屋交易安全，減少預售屋買賣交易糾紛，為政府部門施政重要議題；不動產開發信託及價金信託為內政部預售屋交易安全機制之一環，如何強化及落實相關信託機制對購買預售屋民眾權益的保護，有賴內政部、金管會及信託業者共同努力。金管會將持續協調強化預售屋之信託機制，亦列為信託2.0第二階段計畫之核心目標，以協助提升民眾購屋權益的保障。

金管會推動之信託2.0第二階段計畫，辦理時程為今年9月1日至2024年12月31日，為實現前述三大核心目標，並發展「法規與業務發展」、「人才培育、宣導及產學合作」、「跨業結盟」、「評鑑獎勵機制」等四大主軸。

金管會表示，信託的信賴託付本質及功能可以成為銀行永續發展的一環。金管會推動信託2.0第二階段計畫目的，係希望信託業者能持續依不同客戶不同階段的人生需求提供量身訂做的信託服務。尤其是協助弱勢族群善用信託制度，以體現普惠金融的意義和價值，並透過跨部會、跨產業、跨組織的攜手合作，用信託來創造更美好的社會。