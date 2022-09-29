今天（9月29日）下午，中國國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校答記者問時表示，中國解放軍與俄方持續深化兩軍戰略溝通，開展各領域務實合作。

中國國家主席習近平日前在撒馬罕和俄羅斯總統普丁舉行雙邊會見時指出，今年以來，中俄保持了卓有成效的戰略溝通。兩國各領域合作穩步推進。另據外媒報導，在前不久舉行的中俄第17輪戰略安全磋商中，雙方還就軍事領域交流合作進行了溝通。

譚克非表示，中俄兩國共同致力於反對霸權主義、強權政治，維護國際公平正義，為構建新型國際關係和人類命運共同體發揮了重要作用。近年來，兩軍各領域交流合作持續深入，戰略溝通邁上新台階，務實合作實現新突破，機制建設取得新進展。

譚克非舉例，今年以來，中俄組織開展第四次聯合空中戰略巡航，中國軍隊赴俄參加「東方-2022」演習，承辦並參加「國際軍事比賽-2022」。下一步，中方願與俄方共同努力，全面落實兩國元首重要共識，深化兩軍戰略溝通，繼續開展各領域務實合作，為兩國關係不斷充實新的戰略內涵，為維護世界和地區的和平穩定積極貢獻力量。