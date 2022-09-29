國民黨議員參選人姚正玉在路口放置大型廣告文宣。（姚正玉提供／李俊淇台南傳真）

民進黨現任議員沈家鳳拿出廣告文宣，說明自己曾爭取過的重要建設。（沈家鳳議員服務處提供／李俊淇台南傳真）

民進黨現任議員沈家鳳拿出廣告文宣，印有在各區所爭取的重要建設經費。（沈家鳳議員服務處提供／李俊淇台南傳真）

台南市議員第一選區應選6席，包含1席婦女保障名額，藍綠都各派出1名女性參選者，隨著選舉日接近，雙方火藥味愈是濃厚，國民黨參選人姚正玉近日在街頭掛起大型看板，質疑現任民進黨議員沈家鳳沒做事，今（29）日姚更舉辦記者會指控對方；對此，沈無奈表示，請對方來爬爬我們的臉書粉專。

姚正玉在記者會上表示，大型看板上的再三提問，除了一起檢視沈家鳳家過去四年來的問政表現外，更希望市民認真思考，大溪北唯一的女性議員到底為大家做了什麼？

姚指出，自從投入選戰以來，走遍選區各地，聆聽基層心聲，對於民進黨主政30年來，大新營地區的人口外流、青年就業困擾、經濟產業發展全面衰退，鄉親對地方發展前景無不憂心忡忡。

姚也對沈提出三點質疑，第一，大新營人口銳減，是否曾要求市府提出有效對策嗎？第二，溪北持續邊緣化，民進黨執政，為何台南城鄉差距愈來愈大？第三，在議會除了護航民進黨，曾經監督、批判過任何不當施政嗎？

沈家鳳對此回應，4年來努力為鄉親謀福利及爭取建設，政績文宣也都有寫，期間獲得3次優質議員肯定，卻被說什麼都沒做，實在很無奈，只能說對方不關心而以，有空請對方可以上自己臉書粉專看看。

沈家鳳陣營也秀出滿滿四大張文宣紙，其中包含新營區、鹽水、柳營、後壁白河及東山，羅列出上百條為地方爭取的重要建設。像新營區的全民運動館及特色遊戲場、建業路的拓寬工程及體育場游泳池都是沈在任內爭取的重要建設，相信在地民眾也都清楚。