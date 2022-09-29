警方獲報後循線在屏東市某釣蝦場逮獲蔡等4嫌，起獲1把改造手槍、5顆子彈，訊後依槍砲罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方獲報後循線在屏東市某釣蝦場逮獲蔡等4嫌，起獲1把改造手槍、5顆子彈，訊後依槍砲罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方獲報後循線在屏東市某釣蝦場逮獲蔡等4嫌，起獲1把改造手槍、5顆子彈，訊後依槍砲罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東27歲蔡姓男子因與友人發生借車毀損、賠償金談不攏的問題，雙方相約里港鄉某釣蝦場談判，不料蔡因未見對方現身，憤而持槍對空鳴槍發洩怒氣，但卻在欲開第2發時卡彈，在現場遺留1顆子彈，警方獲報後循線在屏東市某釣蝦場逮獲蔡等4嫌，起獲1把改造手槍、5顆子彈，訊後依槍砲罪嫌送辦。

里港警分局指出，蔡嫌與蕭姓被害人因有借車毀損、賠償金談不攏的問題，雙方先是在臉書上互嗆，後來相約26日凌晨到里港鄉某釣蝦場談判，蔡嫌還找來多名友人助陣，不料蔡嫌到場後不見對方蹤影，憤而持槍對空鳴槍發洩怒氣，但在欲開第2發時卡彈，導致1顆子彈遺留在現場。

案發時，因釣蝦場深夜多部車輛聚集並傳出槍響，民眾嚇得趕緊報警處理，但警方快打部隊到場時，現場只剩1顆子彈。警方說，當下立即成立專案小組，開始過濾周遭監視影像，鎖定多部車輛犯嫌涉案，3小時後在屏東市某釣蝦場逮獲蔡嫌等4人，並起獲1把改造手槍、5顆子彈。