為響應文化部主辦「走讀台灣」的活動，臺灣港務公司高雄港務分公司以『叱吒「峰」雲』一日登山走讀活動為主軸，前往屏東縣三地門鄉德文原鄉部落，在登山及體驗當地文化的過程中，達到「Read Together, Be Together」的意涵。

臺灣港務公司高雄港務分公司、高雄市中山大學西灣育苗創生協會以及臺灣港埠協會日前舉辦『叱吒「峰」雲』一日登山走讀活動。

臺灣港務公司董事長李賢義表示，透過「閱讀」不僅可以改變一個人，也可以成就一間公司，創造美好的城市文化。在登高走讀活動中可使同仁內在涵養得以充盈，以及強化健康免疫力，由裡到外提升員工身體素質，以及達到實踐永續的學習能力。

高雄港務分公司王錦榮總經理表示，公司未來將持續規劃「員工有感」的健康饗宴課程，藉以消彌及降低職場健康風險，並以循聯合國永續發展目標(SDGs)基礎為導向，打造全新健康防疫專案，唯有不斷提升 同仁健康與職場活力，才是企業永續經營的成功關鍵。