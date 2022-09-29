中國人民銀行召開第三季例會，指出要全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，穩字當頭、穩中求進，強化跨週期和逆週期調節，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，為實體經濟提供更有力支持，著力穩就業和穩物價，穩定宏觀經濟大盤。

會議提到「因城施策」，要用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，推動「保交樓」專項借款加快落地使用，並視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。同時要推動平台經濟規範健康持續發展，對平台經濟實施常態化監管，推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

另外，要進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施建設。在國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水平基本穩定。

本次會議由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席易綱主持，貨幣政策委員會委員連維良、許宏才、劉國強、康義、郭樹清、易會滿、潘功勝、劉世錦、蔡昉、王一鳴出席會議。