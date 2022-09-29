瑞士指揮家馬利歐．凡薩原本在本周末將登台率領國家交響樂團（NSO）演出，但因健康因素取消上場，改由協同指揮吳曜宇在排練前35小時，臨危受命代打，並將攜手柴可夫斯基大賽金獎得主狄米崔．馬斯里夫（Dmitry Masleev），同台演出拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲。

此次是馬斯里夫第二度來台，他表示：「拉赫瑪尼諾夫第二號鋼琴協奏曲有著極好的旋律、和聲、音樂想法和情感，我即將與國家交響樂團合作演出，我非常期待與這些音樂家們一同站在舞台上。」

吳曜宇是法國貝桑頌國際青年指揮大賽首獎，師承已故指揮家徐頌仁啟蒙，並於2017年負笈維也納國立表演藝術大學專攻指揮。2022／23樂季為第二年參與「藝脈傳承」計畫，擔任國家交響樂團協同指揮。

同場演出曲目還有和次女高音范婷玉演出的蕭頌《愛與海之詩》，作曲家陳思安的《濛濛》，描繪朦朧霧氣中落著細雨的樣貌，在雨絲滋潤大地後，煥然一新的景緻，以及孟德爾頌第五號交響曲《宗教改革》等。演出將於10月1日台北國家音樂廳登場。