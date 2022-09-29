新手駕駛開車難免會感到緊張，若要上高速公路更是讓不少人膽戰心驚，日前就有一名擁有駕照卻沒有多少開車經驗的鄉民求助，想知道第一次上高速公路有沒有需要特別注意的事項，貼文一出，許多經驗老道的司機紛紛提供建議，其中有人認為，「下交流道」才是真正的魔王關卡。

鄉民在PTT發文，表示自己考到駕照後鮮少開車，甚至一次都沒有開車上過高速公路，而最近終於能擁有一輛屬於自己的汽車，交車回程時會經過高速公路，因此原PO事先和廣大的網友請教，想知道新手第一次上高速公路，有沒有需要特別留意的事情。

貼文一出，引來許多好心人留言建議，要原PO最好當天就在汽車後面貼上「新手駕駛」的字樣，其中最多人提到，務必要保持安全車距、不要超速、不要龜在內線、切換車道要記得打方向燈等，「努力跟上車流，若不敢加速，速差太多去外線慢慢開較安全」。

還有網友提醒，最好能找個有開車經驗的人坐在副駕駛座幫忙注意路況，直說「第一次一個人太硬了」，若沒人陪伴，還是先走平面道路比較保險。除此之外，經驗老道的司機更點出「下交流道」才是真正的難題，呼籲原PO要提前切到外側車道，以免碰到較大車流時，會覺得更緊張。