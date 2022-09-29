近日身陷政治風暴的鏡電視，29日傳出董事會欲撤換董事長鄭優，並已列出4大理由，發文給NCC（國家通訊傳播委員會），對此，鏡電視發出3點聲明反駁，表示「鏡電視董事會運作正常，並無撤換董事長之議」。

據悉，鏡電視董事會提出鄭優不適任的4大理由包括，「一、認為鏡電視和鏡週刊迄今仍有高度連結，鏡電視人員多半還是由裴偉勢力掌握，並未完整切割。二、鄭優並未確實執行董事會內容，例如，鏡電視要更名一事，就遭到擱置，鄭優也無召集股東會修改章程的意願。三、鄭優公司治理能力堪慮，目前鏡電視面臨資金短缺，但鄭優仍未與董事會、相關股東商議具體增資事項。四、鄭優過往經歷有所爭議。」

對於撤換董事長一事，鏡電視今發聲明澄清，「一、本公司董事於近日敦請董事長儘速召集董事會，討論本公司資金規劃事宜，並無媒體所述要求撤換董事長之議。鄭董事長非常重視公司增資問題，六月間即提醒？動增資計劃，近日接到三位董事意見，亦已指示總經理與財務長研商發行新股方案，並將擇期依公司法規定，籌劃召開董事會。二、鄭董事長學經歷俱優，資歷豐富，且一切作為均適當適法，並無媒體所述不適任等理由。三、本公司董事會運作一切正常、順利，各董事同心協力為公司營運攜手共進，日後亦將合作無間，為鏡電視的發展戮力以赴。」