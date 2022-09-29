行政院宣布10月13日起邊境解封，入境檢疫採0＋7、解除旅遊禁團令，防疫旅館將全數退場，防疫車隊也逐漸回歸機場排班。交通部長王國材表示，將給予防疫旅館每房5000元補貼，防疫車隊則補助車資到年底，而禁團令解除後，旅行社與旅客仍要遵守出入境指引，出國團須打滿3劑疫苗。

王國材指出，現在國內有382間防疫旅館，總計約2萬4000房，由於轉為一般旅館，業者要先清消才能再攬客，因此每房給予5000元補貼，經費約1.2億元。

機場防疫計程車過去都是排班計程車轉過來的，回歸排班計程車服務之後，如果有染疫客人還是能載，就用疫情期間的辦法處理。對防疫車隊補貼會到年底，若是到基隆、雙北、新竹的車資會補助0.3倍，桃園則補助1倍。

禁團令部分，王國材指出將於10月13日解除，但進、出團仍做了很多規範，例如入境團雖然是0＋7，仍要有2天內陰性證明才能出門玩，6天就會有3次檢驗，若驗出陽性，通報則依照規定處理。

出境團的團員則要求要打滿3劑疫苗，並留意國外的防疫規範。交通部觀光局將要求領隊、導遊注意各國防疫狀況，並擬好相關指引，請旅行社配合遵守。