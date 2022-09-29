第一銅(5009)獲外資連三日回補買超千張，加上周三指銅彈升，激勵周四股價從前一日的20個月低價中反彈，銅價回升是否能拉抬訂單下單狀況，需求方面尚待觀察，不過外資敲進助力股價從低檔回升，一度重返5日線，終場收漲4.85%。

第二季銅價急速下跌，第一銅單季毛利率雙減至1.05%，營益率轉負至-0.97%，稅後虧損0.12億元，每股虧損達0.03元。上半年雙率雙減，每股虧損0.01元。第一銅8月營收2.62億元，年減4.37%、月減2.79%；前8月營收20.90億元，年增2.30%。

展望下半年，銅價低檔，需求不振，導致存貨仍在高檔，第三季營收恐仍陷入雙減窘境，本業獲利不樂觀，營運持續保守看待，而第四季仍觀察接單狀況。

銅價狀況，因升息因素，資金向美元靠攏，日前美元觸及2年新高，但在英格蘭銀行(英國央行)介入出手買進長債，類似重啟QE救市，美元指數高點回落下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價從2個月低點反彈上揚，但對全球經濟衰退加劇金屬需求的擔憂，則限制了銅價漲幅。

分析師表示，受俄烏戰爭、大幅升息和大陸嚴格的COVID-19疫情限制措施的拖累，銅價一度下跌至7月21日以來的最低水平，由於美元高點回落，令銅價從2個月低點反彈，但由於各國央行大幅升息讓投資者對經濟衰退產生了擔憂，也加劇損害對有色基本金屬需求的預期，銅價今年迄今已下跌超過25%。