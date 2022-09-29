桃園市議員蔡永芳發現八德生命紀念館大門外有許多石頭，一問之下才發現這是民眾為避免風大吹走金紙及供品，只好拿石頭來壓。（蔡永芳提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園斥資約4.7億元打造地上7層、地下2層的八德生命紀念館，場館建置以綠建築為理念，採用開放式空間引進自然光，於去年啟用，不過因地勢為八德最高點，風切嚴重，導致祭祀時金紙、供品亂飛，還要拿石頭壓住，祭祀時被吹得東倒西歪，相當不便。對此民政局回應，將先編列40多萬設計經費請建築師規畫幃幕牆，預計明年發包動工。

八德生命紀念館建築理念導入綠建築概念，外觀設計採用佛教蓮花座的橢圓形造型，規畫骨灰存放區、骨骸存放區外，考量小家庭越來越多，許多人家中沒有設神主牌位，另也提供寄放神位的服務，而八德地區榮民、榮眷多也有規畫國軍忠靈區。由於建物為綠建築，因此將祭祀空間規畫在外部大門口處，不過風切問題卻讓祭祀民眾深感困擾。

桃園市議員蔡永芳指出，日前到八德生命紀念館參加秋祭典禮時剛好是颱風天前夕，當天外頭風本就大，加上八德生命紀念館更是八德區位置最高點，風吹得民眾無法好好祭祀，他還發現門口有很多大石頭，一問之下才知道那是民眾怕風大把金紙、供品吹走，只好出下策拿石頭壓住，甚至連民眾捧斗都摔落，這在民俗角度來看是非常大不敬，盼市府想辦法改善。

民政局長陳靜航坦言，八德生命紀念館周遭因為沒有遮蔽物，所以風切較大，目前經區公所評估，將加設幃幕牆改善，整體規畫設計監造需求經費約40萬8869元，將先申請小型工程經費補助辦理規畫設計，工程經費約466萬4000元，將於今年爭取經費辦理設計規畫並籌措經費，預計明年可發包動工。