高雄市三民區某飯店2020年受新冠疫情影響，員工每月放一半的無薪假，房務櫃台主任劉姓男子認為權益受損，離職後提告追討加班費118萬元。高雄地院認為，旅宿業適用勞基法「4週變形工時」，劉男不能請求加班費，資方只需補繳勞退金及資遣費共16萬元，可上訴。

劉男2013年起在飯店擔任房務櫃檯主任，月薪2萬6000元。2020年受疫情影響，2月飯店通知員工3月起放半個月的「無薪假」。劉男認為權益受損，要求資方給付加班費及短少的薪資。協調期間，劉因飯店未提供值班休息空間等因素，認為受刁難。劉男去年3月辭職，向資方求償加班、資遣費、短少工資及勞健保費用，共計118萬元。

資方認為，為避免飯店受疫情影響、遣散員工，才與員工協商薪資減半，員工也簽名確認。旅宿業適用勞基法「4周變形工時」制度，依飯店「做1休1」的工時計算，劉男每日工時11小時，做一休一，4周上班工時154小時，比正常工時少6小時，並無超時加班問題。

法官認為，旅宿業適用勞基法「4週變形工時」，工作時間區分為「實際從事工作的時間」、「備勤時間」、「待命時間」、「候傳時間」及「休息時間」五類。資方並未限制劉男夜間需在飯店內待命，劉男仍保有行動自主性及時間支配的自由，因此劉男工時不屬前三類，不能請求加班費。

法官計算，資方只須補足13萬元到劉男的勞工退休金到他個人專戶，及3萬8000元資遣費，劉男其餘請求遭駁回，全案仍可上訴。