試車報告：NISSAN KICKS小改款 潮流外型 有感升級

裕隆日產將於下周四（10月6日）發表NISSAN KICKS國產跨界休旅小改款，今提前舉辦媒體試駕活動同時宣布展開預接單，將提供旗艦、卓越兩款，預售價83.9、79.9萬元。本報試駕，新車不僅擁有全新亮眼外型，動力也同步提升，安全及便利性更是有感升級。

NISSAN KICKS於2018年初上市時，即以（#給世界一腳）的形象奪下跨界休旅銷售冠軍，並連續3年國產休旅車總銷量Top 5、國內市場排行Top 10，在車市占有一席之地。現行車款有時尚、豪華及智行旗艦等3款，售價分別為71.5、78.5及81.5萬元，除了現行車款，品牌近年不斷推出特仕車，如星際戰隊特仕車、嶽騷特仕車，亦與電影《蝙幅俠》合作推出夜行版限量車。

這次雖名為小改款但變動幅度不小，車型編成也簡化為旗艦與卓越兩款，價格較現行車款略高出1、2萬元，但裕隆日產強調KICKS全車系標配全新潮流外觀、智行安全配備、便利科技與全新智慧動 力，整體總價值超過6萬元。為了打響聲勢，品牌喊出KICKS UP（#再給世界一腳），其實有感升級的產品力才是給對手一腳。

小改款KICKS的動力心臟從1.5L進階為1.6 L，引擎技術以熔射氣缸壁成膜取代傳統鑄鐵鋼套，藉以提升引擎導熱效率並降低能量損失，全面提升引擎效能；其次，再搭配擾流控制閥擴大燃燒室進氣、排氣控制範圍，可依駕駛狀況調節最佳引擎表現，具135ps/16.7kgm最大動力輸出，擁有16km/L油耗表現。

在安全面向上，KICKS車體結構、環抱式副車架設計，打造全方位安全防護，UHSS超高剛性鋼材建構核心骨架，使用比例較過往提升14%，標配全速域ICC智慧型全速域定速控制系統，及同級唯一的PFCW超視距車輛追撞警示系統；便利性則新增支援Apple Carplay、Android Auto及電子手煞車（附Auto hold）功能。

第一眼看到新款KICKS即可明顯感受它「變得更帥了」，一方面車頭自水箱護罩、頭燈造型重新設計，同時也啟用NISSAN的全新廠徽，車色變化多達14種，其中新車色「藍不住」更能完美傳達KICKS的個性，試駕車色則為「黑頂狂藍」的雙色搭配。實際試駕可感受車身的強化，在日月潭的環湖道路上特別能展現它的駕馭特性。

Double V-motion大型鋼烤水箱護罩。（陳大任攝）

全新設計的LED矩陣式頭燈。（陳大任攝）

一體式尾燈設計，大幅提升吸睛度。（陳大任攝）

新款KICKS配置17吋全新造型鋁圈。（陳大任攝）

儀表控台營造豪華感，中央配置X-medua III影音主機，支援Apple CarPlay與Android Auto。（陳大任攝）

AVM 360度環景影像監控系統。（陳大任攝）

排檔座造型，並新增AUTO HOLD鍵。（陳大任攝）

排檔座前方有適合放置手機的收納空間。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

標配全速域ICC智慧型全速域定速控制系統。（陳大任攝）

中央鞍座置物空間可彈性運用。（陳大任攝）

後座前方提供二個USB充電插孔。（陳大任攝）

皮質座椅配白色縫線提升質感。（陳大任攝）

行李廂基本容量。（陳大任攝）