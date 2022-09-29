有「真人版娜美」封號的梓梓（董梓甯），現是職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長，甜美臉蛋下有著E級傲人曲線，受到不少粉絲追捧，平時也擔任舞蹈老師的她，在教師節這天曬出多張美照，讓網友都直呼受不了。

梓梓穿上成套內衣，並把褲子往下拉，大方露出內褲頭，不僅豐滿上圍和深邃事業線清晰可見，纖細蠻腰和腹肌更是相當性感，前凸後翹S曲線十分迷人，她也附文寫下：「想要有這種老師嗎？在你們心中我是怎樣的老師呢？該告白了吧」。

網友見狀都紛紛留言表白「這老師太辣了」、「我也想要這種老師」、「想要師生戀了」、「有這樣的老師我一定不翹課+最早到」、「女神的身材真的非常棒」、「腰太瘦了吧」。

梓梓擁有32E豐滿上圍、23吋纖細螞蟻腰，不科學好身材讓她被封為「真人版娜美」，目前是職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長，也是女團「伊梓帆」隊長，不僅是啦啦隊隊員，還身兼舞蹈老師，甜美外表還有精湛舞蹈實力，加上自然不做作個性，讓她圈粉無數，IG有超過79萬粉絲追蹤。