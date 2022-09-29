前中姐張淑娟淡出演藝圈多年，因不滿被周玉蔻指是「晶華酒店緋聞」的女主角，近日現身北檢提告並在媒體前哭訴，令人看得心酸之外，也勾起網友的好奇心，想了解其他前中姐的近況。跟張淑娟都在民國77年選美的趙英華，是該屆的中華民國佳樂小姐，嫁豪門後已淡出22年，直到開通IG帳號，54歲的近況才曝光。

趙英華就讀文大音樂系時，參選佳樂中國小姐選拔，憑著高顏值和出眾氣質脫穎而出，成為該屆的冠軍，同年代表台北參加國際中華小姐競選。後來，趙英華頂著選美光環進入演藝圈，主持過節目《五燈獎》、《紅色炸彈》等，也和謝祖武合作電視劇《台灣靈異事件》，知性穩重的形象令觀眾印象深刻。

正當演藝事業大有可為時，趙英華選擇走入婚姻，2000年宣布嫁給家境富裕的翁世璿（Kevin），跟隨丈夫搬到海外，並生下兩個寶貝女兒Natalie、Kimberly，幾乎從演藝圈消失。

拜科技進步所賜，趙英華2019年創辦IG帳號，美麗又有氣質的身影才再度出現在眾人眼前；今年54歲的她，外型沒有明顯的變化，仍可一眼就認出，但她謙虛地笑認：「胖了好多呀！」值得注意的是，趙英華的兩個女兒都有選美等級的好身材，甚至比媽媽還要高䠷，母女站在一起很賞心悅目。