600元起。（北投老爺酒店提供）

憑大眾交通票根再抽綠藤生機禮盒及北投老爺專屬好禮。（北投老爺酒店提供）

北投老爺酒店與綠藤生機跨界合作，入住環保旅人專案贈綠藤生機環保旅人組合。（北投老爺酒店提供）

北投老爺酒店以綠色減法行動為題，與台灣在地保養品牌「綠藤生機GREENVINES」跨界合作，聯手將「綠色」、「永續」、「減碳」理念付諸行動！即日起至10月31日，北投老爺推出不含一次性備品的「環保旅人」住房專案，平日雙人入住含早餐，每房每晚只要6600元起，再加贈綠藤生機限量修護承諾洗髮精及奇蹟辣木潤髮乳禮盒組。凡搭乘大眾運輸交通抵館，憑票根加碼抽綠藤生機禮盒及北投老爺專屬好禮！此外，為鼓勵旅人把握泡湯好時節，持兩張老爺聯合住宿券的民眾，亦可直接適用「環保旅人」住房專案，不管白天或夜晚，都能在泡湯的舒適片刻中，感受北投溫泉區的萬種風情。

北投老爺酒店與綠藤生機GREENVINES長期致力於實踐「環境永續」理念，期望在提供民眾貼心旅遊體驗或日常肌膚保養之餘，也能設法降低對環境的衝擊。如北投老爺鼓勵旅人續住不更換床單、不提供塑膠吸管和一次性餐具、使用在地食材等，甚至飯店建材皆選用擁有綠建築標章(EEWH)之綠建材，讓旅行過程中也能實踐減塑、減低資源浪費，打造出符合生態、節能、減癈、健康的度假環境。

而身為亞洲唯一連續五度蟬聯「對世界最好」環境大獎的綠藤生機，自 2019 年起在台灣開始提倡純淨保養，並以「減法」為核心持續進化，2022 年除了不使用的非必要成分自 2700 項增加至 2900 項，以高於歐盟法規的標準，讓更多敏感肌找到更單純無負擔的保養方式；瓶器也延續一貫的永續意念，接續 50％ 回收玻璃再生瓶器後，今年九月洗沐瓶身更換上 100％ 回收再生塑膠 rPE，瓶身材質降低約 69.9％ 碳排放量。我們相信只要一個微小行動都能為環境做出最好的改變，故此次品牌聯手，希望能將環保永續概念植入人心，走入民眾習慣與日常。

因此，「環保旅人」住房專案為落實永續理念，邀民眾在度假或日常保養中也能為環境保護盡一份心力！官網訂房更祭出加購高鐵聯票75折優惠，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具減少碳足跡排放。活動期間若自備綠藤生機任一系列商品入住，專案房價再折200元，邀請旅人從內而外改變我們對待肌膚與環境的方式。

以現代歐式料理手法為主，呈現食材真味的「PURE歐式餐廳」，今年秋天主廚陳裕民以「秋季饗宴」為主軸，結合台灣在地時令蔬果，從冷熱前菜、湯品、主菜至主廚創作小點，道道勾勒出豐饒且多彩的秋日意象，午間套餐1600元起、晚間套餐1900元起，要讓饕客沉浸於迷人的美味邂逅！凡預訂「環保旅人住房」專案，加購「PURE歐式餐廳」午餐或晚餐再享85折優惠（服務費另計）。