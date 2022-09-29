樂天桃猿新洋投必贏多近2場先發表現都不甚理想，總教練曾豪駒點出關鍵點，昨天主要是第4局起失投球容易被對手掌握，「他的最主要問題是在續航力，加上壘上有人控球較不穩，都是他必須要解決的地方。」

必贏多來台3場先發出賽都面對中信兄弟，但只在初登板討到便宜，14日首次先發繳出5局無失分表現，拿下來台首勝，但接下來2次對戰都吞敗，昨天僅投4.2局失5分（4責失），吞下個人近期2連敗。

曾總認為，必贏多開賽時表現都不錯，主要是面對第二輪打線起，失投球容易被對方掌握，關鍵點在於續航力比較不足，加上壘上有人時控球較不穩。

過往桃猿先發打線白板早早就會排定，但今天卻還未出爐，曾豪駒透露，主要是還要觀察郭嚴文的狀態，「他前2天代打時腳有點不舒服，還要看他賽前練習狀況而定。」

近期兄弟打出一波9連勝，反觀桃猿近6戰僅贏1場，曾總坦言兄弟近況確實不錯，但最重要的還是要把自己準備好，「（陳）俊秀當然需要時間調整，加上幾個主力受傷影響，但還是要趕快去把狀況解決掉。」