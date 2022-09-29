公費流感疫苗10月1日起開打，首階段對象為65歲以上長者、6個月以上幼兒等，台中市規畫30家衛生所、615家合約院所為民眾接種；台中市診所協會理事長曾崇芳指出，根據今年澳洲的流感疫情趨勢及今年台灣流感疫情的監測，今年可能會一波大流行，呼籲符合接種公費流感疫苗的民眾應趕快去接種。

台中市衛生局今年採購76萬劑流感疫苗，並規畫二階段公費流感疫苗接種，10月1日起開放65歲以上長者、6個月以上幼兒、慢性病患者及重大傷病者等高危險族群接種；第二階段則是11月1日起為50歲以上無慢性病族群接種。

台中市衛生局長曾梓展表示，秋冬是流感疫情流行期，加上目前仍處於COVID-19本土疫情高原期，若出現流感疫情恐會加重醫療負擔。他呼籲符合公費接種對象接種流感疫苗以增加保護力，並降低呼吸道感染及併發重症的風險。

曾梓展說，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗可以同時接種，採「左流右肺」方式以獲得雙重保護力，COVID-19疫苗則在不同部位或間隔任何時間接種。