桃園10月1日、10月2日規畫「雙疫苗」隨到隨打，衛生局提供符合資格者可以踴躍前往接種。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市健康樂活食安嘉年華將於10月1日在桃園巨蛋登場，10月1日、2日現場開設莫德納及流感「雙疫苗」隨到隨打接種站，施打時間為上午10時至12時、下午1時至4時，除6歲以上民眾可以接種莫德納疫苗，符合流感疫苗第1階段接種資格民眾也能同步接種流感疫苗，當天於會場完成疫苗接種送好禮兌換券，讓民眾看展抽汽車、防疫送好禮。

衛生局長王文彥表示，今年公費四價流感疫苗將於10月1日起分階段開打，近2年新冠疫情讓部分民眾忽略施打流感疫苗的重要性，秋冬為流感好發期，隨著口罩禁令可能鬆綁，長者、幼兒及慢性病人等高危險族群更要注意流感染疫後，容易引起嚴重併發症甚至死亡，應儘早前往完成疫苗接種。

王文彥說，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時或間隔一定時間接種，並不影響疫苗的有效性或安全性，另也提醒，曾感染新冠肺炎已痊癒者，且無其他接種禁忌症者，經醫師評估仍可接種流感疫苗，產生多重防護力。

王文彥提及，桃園29日新增4832例本土個案，較昨日下降11.66％，其中65歲以上個案占8.40％、18歲以下個案則占19.04％，而截至29日，桃園市居家照護共3萬1333人在案，照護案件累計72萬6692人，已完成72萬1979人，累計完成率約99.4％。桃園專責ICU開設40床、收治35人、空床數5床；專責病房536床，收治283人，空床數253床，收治比率約52.8％，醫療能量充足。