本月25日在大陸上海市某商場發生一起事件，有名小女孩疑似好奇貪玩，竟被手扶梯帶到樓上層，整個人懸掛在手扶梯外側險象環生，所幸，一旁丁姓男子與另1名男子發現，趕緊營救小女孩，但是，丁男在救人過程的舉動卻被有些網友看不下去，認為丁男在最後一刻要將小女孩抱起時，竟然右手「趁機猥褻下體」，對此丁男也委屈回應。

綜合陸媒報導，從影片中可見，有名小女孩在某商場在家長未注意之下，疑似獨自在玩手扶梯，整個人便被手扶梯帶動下，直接帶到樓上層，小女孩也懸掛在手扶梯外側，所幸，被1名丁姓男子發現，並且和另外1名男子一起將小女孩拉起，然而，在營救的過程中，丁男左手拉著小女孩的手，右手直接抱住小女孩的臀部，順利將小女孩脫困。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「家長太不負責任了」、「大人除了自己要留意，平時也要記得給小孩做好安全教育」、「家長跑去哪裡了，要是沒有這大哥出現，這孩子有多危險啊」、「好嚇人，還好這大哥出手相救」、「來的好及時，再晚點就完了」、「差點沒命，幸虧有好心人」。

多數網友紛紛大讚丁男挺身相救，不過，卻有網友質疑丁男營救過程的舉動，認為「救人就救人，還趁機占便宜」、「趁機亂摸」、「手勢很猥褻」，對此，丁男事後表示，他一開始以為孩子們在玩，但後來才發現情況不太對勁，便趕緊救人，對於網友的批評，確實讓他有些傷心，並且猶豫若再遇到類似這樣的狀況，是不是該挺身而出救人。