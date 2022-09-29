因《金秘書為何那樣》等劇爆紅的韓國女星朴敏英，近日被韓國最強狗仔「Dispatch」（D社）拍到與神祕富豪姜宗賢熱戀，男方也被起底發現背景不單純，曾因詐騙案判刑2年6個月，今（29日）一早又被加碼爆料，朴敏英的親姊姊與姜宗賢疑似是密切的事業夥伴，引起外界譁然。風波延燒一天後，朴敏英也透過經紀公司Hook娛樂發出官方聲明，表示已與緋聞男友分手了。

聲明開頭就先向外界道歉，「從經紀公司的立場上，因為確認事實等需要一些時間，才會比較晚表明立場」，接著表示「首先旗下演員朴敏英現在與傳出緋聞的那位分手了」，並強調「朴敏英從對方獲得很多金錢援助一事，絕非事實，親姊朴某也向INBIOGEN方（姜宗賢的公司）傳達了辭去非執行董事一職的意願」，大動作與姜宗賢切割。

最後，也提到朴敏英現在正趕拍主演電視劇《月水金火木土》，「這是她目前現在最優先的事情，會盡最大努力不讓戲劇受到影響。」還不忘承諾「不只是演員本人，家人和身邊關係者們，未來行動都會更加謹慎，今後也會做一名誠實的演員，帶著責任感去面對大眾」。