越南_巴拿山_婆納法國山城。（五福旅遊提供）

Club Med北海道滑雪度假村Tomamu。（五福旅遊提供）

六甲山滑雪場。（五福旅遊提供）

隨著0＋7政令正式上路讓出國旅遊的詢問度大增，尤其在原本就需要長天數的目的地旅遊，如歐洲熱門城市維也納、米蘭等。

五福旅遊日前推出《11／03長榮航空慕尼黑直飛首發團》德國、瑞士伴自助11日每人最低32900元起，比疫情前還優惠的價格內含來回機票和第一晚飯店住宿費用，另外也有提供當地的加購套裝行程滿足想跟團群走的消費者，加購行程包括德國著名黑森林區的佛萊堡Freiburg以及如畫般的瑞士琉森湖畔，全程安排中文隨團服務人員讓您無後顧之憂。

針對國人最喜愛的日本旅遊，五福首推冬季限定的滑雪行程，從著重個人享受的Club Med北海道滑雪度假村Tomamu 5日遊，再到三五好友或親子同遊的《三都雪物語》環球影城滑雪初體驗，讓初階到專業的不同等級消費者可以選擇到適合自己遊程，現場皆安排專教練指導，安全有保障。

另外東南亞旅遊也是每年國人出國首選之一，五福旅遊近期推出搭星宇航空飛越南峴港的五日行程，每人最低26700元起並且包含兩地機場稅金及落地簽證費用，目前架上只有限定4團，分別是10／28 29 30 31出發。