對於NCC昨（28）日對《辣新聞》開罰40萬，前立委郭正亮披露，「我已經聽到一些訊息」，譬如周玉蔻未來法律訴訟的策略、這個案子什麼時候開庭等，如果拖到11月26日選完後才開庭，「也太明顯了！」

NCC昨（28）日對《辣新聞》開罰40萬，理由為媒體人周玉蔻去年12月立委補選時，猛攻顏清標家族，指稱一人拿10張身分證投票，NCC認為其未落實查證開罰40萬元。

前立委郭正亮今（29）日在中天電視《大新聞大爆掛》表示，這是其中一案，據了解累積到現在已經96案，而這個案子是去年12月，拖到現在已經9個月了，立法院應該要隨時逼問NCC的進度，選舉前一定要給一個交代。

郭正亮直言，現在給民眾的觀感是，這個舊案原本根本不想判，現在看到周玉蔻出問題了，要給民眾一個交代，趕快把舊案拿一個出來判，當時為了幫林靜儀助選，離譜新聞可多了，卻只有審這一案。

這可否平息眾怒？郭正亮認為，「平息不了！」NCC一定要給一個交代。因為那個節目是錄製的，並非直播，有時間查證。民眾就看NCC有沒有拿出「公理」，總是要給個交代。

「我已經聽到一些訊息」，郭正亮披露，譬如周玉蔻未來法律訴訟的策略、這個案子什麼時候開庭等，如果拖到11月26日選完後才開庭，「也太明顯了！」有幾個指標值得大家去追，第一次開庭總不能拖到11月26日之後吧？而NCC對於周玉蔻在電視台的表現，是否也拖到11月26日之後才審？這就看在野黨的監督能力。