「豆腐岬帆船訓練基地」和「南方澳討海文化館」今（29日）啟用，上午由宜蘭縣長林姿妙正式揭牌。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府教育處向中央爭取5200萬元經費，縣配合款1300萬元，興建豆腐岬帆船訓練基地。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府文化局向中央爭取1500萬元經費，將廢棄已久的海防官兵哨所，重新整修升級成為南方澳討海文化館。（吳佩蓉攝）

南方澳討海文化館1樓為展示南方澳漁港百年變遷、大型南方澳采風全景圖、南方澳漁業、討海人文化等。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣斥資8000萬打造「豆腐岬帆船訓練基地」和「南方澳討海文化館」今（29日）啟用，上午由縣長林姿妙正式揭牌，期望藉由兼具運動與文教的優質場域，繼續扎根帆船運動，推廣水上休閒活動、保存南方澳文化，共同拚出宜蘭健康好生活。

縣府教育處表示，為增加運動休閒及文化觀光體驗，在南方澳漁港百年開港滿百週年時刻，教育處向中央爭取5200萬元經費，縣配合款1300萬元，興建豆腐岬帆船訓練基地，於2020年8月開工、今年8月完工，藉以優化帆船等水上運動的競技及休閒功能。

教育處說明，豆腐岬帆船訓練基地1樓為艇庫使用，2樓則規畫訓練室、多功能教室及淋浴間，滿足帆船訓練的需求，縣府也持續整合縣內各類體育建設，強化訓練品質；而基地1樓的接待大廳更結合南方澳海洋文化展示，有標釣漁船模型、集魚燈、鯖魚祭踩街主角6米長大鯖魚模型等。

另，蘭陽博物館館長陳碧琳指出，文化局向中央爭取1500萬元經費，將廢棄已久的海防官兵哨所，重新整修升級成為南方澳討海文化館，於2020年10月開工，至今年6月重新啟用，並以空橋串聯帆船訓練中心基地，成為豆腐岬海洋文化深度旅遊的亮點。

其1樓為展示南方澳漁港百年變遷、大型南方澳采風全景圖、南方澳漁業、討海人文化等，2樓瞭望台改設為船長體驗室，狹窄樓梯間成為漁船船艙情境展示區，供遊客飽覽無敵海景的同時，更能體驗南方澳特殊的討海文化。

教育處說明，2場館皆委外經營，目前訓練基地已開放給帆船選手培訓使用，除2樓訓練室及艇庫區不對外開放，其他空間則預計11月進駐簡易餐飲服務。另，室外空間屬於開放空間，遊客可自由參觀；而文化館開館時間，原則上為每日上午9時至下午5時，休館日暫定星期三，後續仍視整體營運情形，滾動式修正。

林姿妙表示，縣府全力將運動擺在第一位，對於預算做有效的規畫，皆在合情合理合法的範圍內，花錢花在刀口上，希望打造一個健康活潑的運動城市，讓宜蘭成為文化、藝術、觀光及教育都要齊頭並進的縣市，共同拼出宜蘭的好生活。