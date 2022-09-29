美國勞動部近日公布2022年「童工及強迫勞動製品清單」，其中台灣漁獲遭列入名單之中，這是台灣遠洋漁業繼2020年首度上榜後，二度遭列名，並指出，台灣漁船上的外籍漁工遭仲介機構以不實的工資與契約資訊欺騙，因而被迫支付仲介費以及簽下借貸契約，背負龐大債務，此外，上了漁船的漁工，經常面臨證明文件被沒收，工作時間長且生活條件惡劣，甚至遭受身心暴力對待，對工人最重要的薪資也被苛扣。

外籍漁工人權保障聯盟表示，台灣漁獲再度被列為強迫勞動製品，為對台灣政府與產業的一大警訊，行政院雖然提出『漁業與人權行動計畫』試圖改善漁業中的人權問題，但仍遠不足以改變目前這個剝削勞力、殘害海洋的制度，呼籲應盡速落實國際勞工組織的《漁撈工作公約》，讓由勞動部主責漁工勞動事務、提升聘僱管理透明度、儘速全面加裝CCTV，以及立法規範確保漁工在海上有對外通訊申訴的管道等，才能避免強迫勞動及人口販運層出不窮。」

台灣人權促進會秘書長施逸翔認為，「漁業與人權行動計畫」祭出多向「改善」措施，但如果沒有加強與加速「改革」作為，尤其以行動實際立法與進行系統性的制度變革，預期再2年後，台灣漁業恐怕會一直掛在美國勞動清單上，而這並非漁工、業者、政府、及NGOs所樂見的。

綠色和平美國辦公室資深海洋主任Mallika Talwar表示，美國勞動部將臺灣持續列上清單的決定，台灣遠洋漁船捕撈的漁獲，仍普遍存在強迫勞動的風險，提醒企業必須確保水產供應鏈中的公開透明與杜絕血汗。無論是美國或是世界上任何一個地方，都不應該存在童工或強迫勞動而來的產品。