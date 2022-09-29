民進黨主席蔡英文昨提到「有支持者說教官留在校園也不錯」，教育部今表示，2017年起停止招考軍訓教官，目前在校園的的軍校教官還有1900位，依「陸海空軍軍官士官服役條例」第6條規定，軍訓教官得服務至各階最大年限或年齡，採自然離退方式，以保障他們工作權。

政府原本規畫2021年規畫教官全面退出校園，後來延後到2023年。教育部表示，延長服役2年的原因為國防部於2017年修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，修訂軍官服現役最大年限（各階延役2年)，故教育部所屬軍訓教官也配合國家政策延役2年。

不過後來教育部又公布規定，軍訓教官人力轉型政策將依各階服役年限，採自然離退或依其意願退伍。教育部以今年10月1日為統計基礎，目前大專院校有1500位教官、高中職有400位，也就是校園內還有1900位教官。

許多離退教官轉任學校校安人員，教育部統計，111年9月1日止，高級中等以上學校合計進用學務創新人力計約1600位左右，其中由軍訓教官轉任者約900位。