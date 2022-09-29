女星曾黎曾與中央戲劇學院同學章子怡、梅婷、秦海璐、袁泉、胡靜、張彤、李馨雨被稱為戲劇圈「八大金釵」，美艷外表和古典氣質一出現就能成為全場焦點，不過這幾年曾黎和其他同學相比，星途並沒有很順利，且遲遲沒有結婚生子，讓許多網友好奇。不過，曾黎認為愛不能用婚姻來衡量，霸氣言論獲得不少網友支持；近日她推出單曲，宣傳照大膽裸背，尺度讓網友驚呼「太美了」。

曾黎今（29日）在微博發文，她寫下：「喝茶到今年已經17年了，這些年脾氣秉性在一葉一泡中，洗掉了很多塵埃與青澀，每次品嘗到這些日月孕育，雨土滋養的茶湯時，往往都讓我沉浸在片刻的寧靜中。」她說這一次打算把這股茶香，藉著多年心聲做成一首純粹的歌，「願我們生命的草木之骨，可以跟隨自己的內心，順風而生，從一而終」。

為了新歌《草木之骨》，曾黎難得拍攝大尺度照片，她背對鏡頭將頭髮撩到前方，將身上的白襯衣脫下，可以看到曾黎沒有穿內衣，光滑白皙的美背全曝露在鏡頭前，即使45歲曾黎的背影宛如少女，身上沒有一絲贅肉，身材保養很不錯，遠處還有植栽的影子印在背上，看起來非常有文藝氣息。

曾黎新歌《草木之骨》海報。（圖／曾黎微博）

許多粉絲直呼：「姐姐姐姐！嘶哈嘶哈！！內娛活菩薩！」、「可以直接貼貼？」、「這個背影絕了」、「姐姐的背不是背，是我的心頭愛」、「背有什麼好看的，妳聽我的轉過來我想看看妳的臉」、「老婆，真不把我們當外人」。