民進黨縣長參選人黃秀芳上午到伸港鄉掃街拜票，由於出身海線，市場內到處都遇到親友，宛如認親大會，加油打氣聲不斷。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨縣長參選人黃秀芳上午到伸港鄉掃街拜票，由於出身海線，市場內到處都遇到親友，宛如認親大會，加油打氣聲不斷。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳上午到伸港鄉掃街拜票，由於出身海線，市場內到處都遇到親友，宛如認親大會，加油打氣聲不斷，黃秀芳也邀請大家出席10月2日總部成立大會，蔡英文總統、副總統賴清德都會來站台相挺。

黃秀芳上午由立委陳秀寳、縣議員賴清美、縣議員王國忠、縣議員候選人周君綾、挺秀芳伸港後援會會長王詩博及後援會團隊等人陪同，赴伸港鄉公所零售市場掃街拜票，沿途攤商熱情送上肉粽、菜頭、鳳梨，象徵「包中」、「好彩頭」、「好運旺旺來」，還有人振臂高喊「換人做做看」，祝賀黃秀芳高票當選。

黃秀芳是西線女兒，媽媽老家在伸港鄉什股村，到處都遇到親友，黃秀芳說，雖然外婆在十年前享嵩壽103歲辭世，但舅舅、阿姨都世居伸港，這邊有許多她的親友，包括線西、鹿港、和美都是她念書、成長、採買的地區，所以在海線地區拜票，對鄉親熱情和鼓勵感受特別深刻。

黃秀芳競總表示，10月2日競總成立大會，地點在總部旁空地，活動時間從傍晚5點到晚上8點，總統蔡英文、副總統賴清德及許多黨公職同志，都將到場為「彰化隊」加油打氣，周末除總部成立，「秀芳姐姐親子泡泡巡迴列車」也將在10月1日上午9點至11點開往秀水鄉龍騰公園、下午3點至5點開往埔鹽鄉崑崙兒童公園，歡迎鄉親一起參與。