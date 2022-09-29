屏東縣議員許馨勻29日在議會質詢時指出，有民眾反映飽受飆車困擾，質疑「潮州成為飆車的賽車場嗎」，對此，潮州警分局表示，將規畫假日深夜時段加強防制車輛群聚、甩尾、蛇行，展開大規模取締危險駕車，以維護民眾交通安全。

許馨勻說，潮州鎮網路社團在25日有民眾反映飆車困擾，還稱「潮州成為飆車的賽車場嗎」，且還不是單一地點，已有多處出現飆車族，如潮州鎮通往來義鄉道路、185甲縣道潮義路、漾仔腳到來義方向等路段，居民實在不堪其擾。

對此，潮州警分局指出，議員許馨勻所提潮州鎮北門路段屬偶發路段，警方已沿線調閱監視器畫面，並鎖定違駕車輛將通知車主到案說明，針對涉及違反道路交通管理處罰將依法舉發，並依法函文監理站通知強制到驗，另如有涉及公共危險部分，蒐集相關證據移辦，以達約制效果。

潮州警分局長簡彥匡表示，將針對轄區內改裝車輛廠商清查造冊列管約制，以及針對曾有危險駕車紀錄駕駛人進行查訪及約制，並依據111年度所統計110報案系統通報的時間、地點，於每周六、日深夜10點至隔天凌晨02時及零時至4時，持續編排崁頂交流下轉台一線至112線路段、台88下台一線轉185甲線路段、平面道路188線萬丹往潮州路段及台一線轉屏185甲線至林後森林園區路段等6處以上固定崗守望兼交通稽查方式勤務，並以開啟警示燈作警力展示方式防制。