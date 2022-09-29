今年度美國旗艦活動「2022美國台灣形象展」將於10月12至14日在美國華府雷根大廈盛大舉辦，周四經濟部國貿局與貿協共同舉辦展前記者會，首次公開展覽細節，將帶領83家台灣頂尖企業前進美國展現台灣科技實力外，更以展覽、展團、論壇三箭齊發，打造今年台美商務交流層級最高、層面最廣的旗艦平台，增進美國各界對台灣的支持。

活動由經濟部國際貿易局、外貿協會主辦，美國在台協會(AIT)、駐美國台北經濟文化代表處擔任策略合作夥伴，文化部、交通部觀光局、文化總會、海科館、工藝中心、國家太空中心、美國各州政府在台辦事處(ASOA)協辦。近年台美二國關係密切友好，又適逢地緣政治激烈變化，使美國各界高度關注台灣相關議題，外貿協會董事長黃志芳於致詞時表示，台灣形象展在美國首都華府舉辦，將我國尖端產業科技、多元民主價值、精緻本土藝術文化、壯闊迷人山海景緻呈現給美國朋友，述說美麗的台灣故事，建立台灣品牌形象。

經濟部國貿局長江文若提到台灣憑藉在全球產業供應鏈的關鍵角色，已成為美國最重要的貿易夥伴之一；台美經貿產業具有高度的互補性，尤其在半導體、5G、電動車及零組件等領域深具合作潛力，美國台灣形象展將是前進美國最佳時機的關鍵活動。

此次台灣形象展以「無限台灣，十力台灣」為主軸設置10大形象館，集合國內最優秀企業、科技、文化與表演藝術團體，同步呈現台灣科技硬實力與文化軟實力，領域涵蓋電動車、5G、智慧城市、智慧醫療、航太科技、台灣文化與美食等。同時，貿協亦將邀請網紅帶看展覽，讓無法親臨現場的民眾皆能在線上感受最高規格展覽所呈現出的美好台灣形象。

記者會中更首次公開參展名單可喻為史上陣容最強，共計83家台灣指標企業，其中16家企業占台灣上市櫃公司年營收36%，包括鴻海(2317)、和碩(4938)、群創(3481)、光寶科(2301)、台達電(2308)、技嘉(2376)等。展覽當天亦將同步舉辦美台創新醫療論壇與智慧移動論壇，由前副總統陳建仁、前中研院長翁啟惠、台中榮總院長陳適安、鴻海及穩懋(3105)半導體等高階主管發表專題演說，深化台美產業交流。經濟部與貿協駐美外館皆已積極洽邀美國企業、政府官員、國會議員參與，預期將打造今年台美層級最高的商務平台。此外，活動也將籌組電動車與生技醫療產業交流團訪問美國東西兩岸知名企業，搭上美國大基建計畫與疫後醫療產業商機，為台灣業者取得先機。

台灣對美國出口額與美中貿易戰前相比，於2021年達到657億美元，成長8成之多，創下歷史新高，台灣也躍居美國第八大貿易夥伴，證明台美經貿交流愈趨緊密。美國台灣形象展將為台美雙方創造更多交流與合作機會，深化台灣科技與文化形象，為台美交流推向高峰。