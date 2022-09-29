日前傳出離開P. LEAGUE+ 2連霸台北富邦勇士的中鋒曾文鼎加入T1聯盟新北中信特攻，中信特攻球團總經理劉志威29日表示，球團有和阿鼎接觸，不過還在談約，後續尚未確定，等定案後再公佈消息。

劉志威強調，球團想要將「團隊、有智慧、觀念」等優點注入球隊，打造屬於新北中信特攻的DNA，而曾文鼎的經驗及打法，可以說是國內「控球中鋒」的翹楚，加上他對於比賽解讀的理解力相當好，若能加入對球隊戰力肯定有加分效果，「不過目前球團是有和阿鼎接觸，但後續尚未確定還不跟公布，有好結果一定馬上和大家分享。」

新北中信特攻上季例行賽戰績排名第3，季後賽首輪不敵台中葳格太陽，劉志威補充，球隊仍會進行補強，預計再補一名後場球員，球隊也在周日才剛結束的跨聯盟邀請賽也有亞軍佳績，T1聯盟2022-23新賽季教練團加入塞爾維亞籍這裡教練，3名外援克羅埃西亞籍的克力斯（Kristijan Krajina）、朱利（Jure Gunjina）及立陶宛籍的艾德（Edgaras Zelionis）都來自歐洲，新球季增添歐陸團隊球風，劉志威也很期待T1二年的新北中信特攻打得更有智慧，不只有體能球。

在跨聯盟邀請賽拿下最佳五人及得分王兩個人獎的阿巴西，展現暑假赴美訓練、加強個人基本動作及場上自信的成果，坦言上季季後賽因為受傷無法好好幫助球隊，自己第2個職籃賽季唯一目標就是助隊奪取總冠軍榮耀。