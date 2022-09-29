張庭瑚（右）和袁子芸在雨中浪漫互動。（甲上提供）

青春校園電影《你在我心上》，改編自純愛小說教主痞子蔡（蔡智恆）原著小說《國語推行員》，今（29日）曝光正式預告，張庭瑚、袁子芸互動氛圍充滿粉紅泡泡，班上風雲人物張庭瑚因為習慣講台語，經常挨打又罰錢，被老師陶晶瑩指派當國語推行員的袁子芸成為箭靶，看著她遭受排擠，張庭瑚挺身而出、自願被罰錢，霸氣表示：「如果你不想要抓班上同學講台語，你就抓我啊。」默默守護心儀對象，原本以為戀情就這樣展開，2人之間卻各自跨不出那一步，最後袁子芸更溫柔解釋，信件裡敬稱張庭瑚「您」的原因就是「你在我心上」，甜蜜對話讓粉絲嗨翻。

該片劇情講述習慣說台語的學霸班長蔡志常與被老師任命為「國語推行員」的邱素芬，原本互看不順眼的2人，相處過程萌發出情感，卻因為命運安排而走向不同的道路，一次次錯過又一次次重逢。張庭瑚、袁子芸首度配對成為新一代校園情侶組合，片中角色對彼此的深厚感情超過20年，張庭瑚自爆角色純情性格取樣自爸媽真實故事：「我爸媽是在公車認識的，當時媽媽是台汽客運小姐，爸爸搭車時對她一見鍾情，鼓起勇氣在車上搭訕我媽，要了家裡電話，後來他們又在廣場相遇，覺得真的有緣，才繼續聯絡。我聽完覺得你們是在拍偶像劇嗎？沒想到那時候的戀愛都這麼戲劇化。」幫助他和袁子芸共演時入戲。

袁子芸曾參演奧斯卡最佳國際影片《在車上》，一口流利的英文也讓她被美國經紀公司AIG（Artist International Group）相中，跨海提出合作邀約，成為莎朗史東、甄子丹、楊紫瓊、鞏俐、李敏鎬的師妹。她剛加入《你在我心上》劇組時，張庭瑚就被她的氣質和專業打動，因為片中角色癡情守候袁子芸所飾演的邱素芬，在現代可說是瀕臨絕種的專情男人，張庭瑚深有共鳴地表示：「在每個人心中都會有一個最特別的人，在蔡志常心裏，就是邱素芬佔據這個位置。」直言他們的愛情無關物質條件和身份地位，沒有理由就是愛了，浪漫發言甜到眾人心坎裡。

《你在我心上》10月21日正式上映。